Tek hedef 3 puan
Ligin son 3 haftasında sadece 2 puan alabilen bordo-mavililer, muhteşem taraftarının önünde Ege ekibini yenerek yükselişe geçmek istiyor
BAŞKAN USTA DA DEVREDE
AYRICA bordo-mavili takımın Başkanı Muharrem Usta, Akhisarspor maçı öncesi Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcular ile buluşacak. Bu görüşmede Usta'nın oyunculara Akhisar maçının önemini vurgulacağı dile getirildi. Futbolcularından galibiyet sözü alacak olan Usta'nın Teleset Mobilya Akhisar, Yeni Malatya ve G.Saray karşılaşmarını kapsayacak çok özel bir prim için hazırlık yaptıklarını açıklaması bekleniyor. Futbolcuların motivasyonunu artırmak isteyen başkan, Yanal ile de değerlendirme yapacak. Takım da masaya yatırılacak.
Yunus Emre SEL
Dış saha da kayıp
Trabzonspor'un sahasında konuk edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmuyor. Yeşil-siyahlılar deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 beraberlik aldı; 2 kez de mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer ise evinde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı
HEM ATIYOR HEM YİYOR
Ligde bu sezon en gollü maçlar düne kadar Trabzonspor'a aitti. Bordo-mavililerin 7 karşılaşmasında 31 gol oldu. Karadeniz ekibi 16 kez fileleri sarstı; 15 kez de rakipleri. Dün Alanya zirveye çıktı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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