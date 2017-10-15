Tek hedef 3 puan

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında bugün sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında kazanarak seri galibiyet başlatmayı ve zirve yarışının içerisinde kalmayı hedefliyor. Bu maç öncesi bordo-mavilillerde olağanüstü hal var. Teknik direktör Ersun Yanal, futbolcuları ile yaptığı toplantılarda, "7 haftada 9 puan bize hiç yakışmıyor. Akhisar maçı ile birlikte seri galibiyetler almalı ve Zirveye çıkmalıyız. Bunun için herkes savaşacak. 50. yılımızdayız ve buna yakışan skorlar almamız şart. Tüm camianın beklentisi bu" vurgusu yapıyor.AYRICA bordo-mavili takımın Başkanı Muharrem Usta, Akhisarspor maçı öncesi Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcular ile buluşacak. Bu görüşmede Usta'nın oyunculara Akhisar maçının önemini vurgulacağı dile getirildi. Futbolcularından galibiyet sözü alacak olan Usta'nın Teleset Mobilya Akhisar, Yeni Malatya ve G.Saray karşılaşmarını kapsayacak çok özel bir prim için hazırlık yaptıklarını açıklaması bekleniyor. Futbolcuların motivasyonunu artırmak isteyen başkan, Yanal ile de değerlendirme yapacak. Takım da masaya yatırılacak.Trabzonspor'un sahasında konuk edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmuyor. Yeşil-siyahlılar deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 beraberlik aldı; 2 kez de mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer ise evinde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldıLigde bu sezon en gollü maçlar düne kadar Trabzonspor'a aitti. Bordo-mavililerin 7 karşılaşmasında 31 gol oldu. Karadeniz ekibi 16 kez fileleri sarstı; 15 kez de rakipleri. Dün Alanya zirveye çıktı.