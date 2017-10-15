 Tavşanlı’da ürünlere ilgi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Tavşanlı’da ürünlere ilgi

    Tavşanlı’da ürünlere ilgi
    KULÜBÜN lisanslı ürünlerinin satıldığı araç, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Araç sorumlusu Emrah Şengül, "Tavşanlıların ilgisinden çok memnunuz. Kaldığımız 1 gün boyunca taraftarlarımız birçok ürünümüze ilgi gösterdi" dedi. Araç bugün Bilecik merkezde olacak.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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