Rekabet kızıştı
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Onazi ve Kucka'ya rağmen birçok oyuncunun milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmesi, takımdaki rekabeti artırdı.
Özellikle Castillo, Mas ve Rodallega gibi oyuncuların milli maçlar nedeniyle lige verilen arada performansın artması nedeniyle oldukça memnun olan Yanal, takım içerisinde de mini bir revizyona gidecek. Akhisarspor karşısında saldırgan bir takım sahaya çıkartmak isteyen tecrübeli hoca, genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'dan da daha çok pozisyona girmelerini tembih etti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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