 Rekabet kızıştı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Rekabet kızıştı

    Rekabet kızıştı

    Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Onazi ve Kucka'ya rağmen birçok oyuncunun milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmesi, takımdaki rekabeti artırdı.

    Hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Okay Yokuşlu'nun, teknik heyet ile görüşerek iğneyle de olsa oynamak istediklerini belirttiği ve bu talebin kabul edildiği ifade edildi.

    Özellikle Castillo, Mas ve Rodallega gibi oyuncuların milli maçlar nedeniyle lige verilen arada performansın artması nedeniyle oldukça memnun olan Yanal, takım içerisinde de mini bir revizyona gidecek. Akhisarspor karşısında saldırgan bir takım sahaya çıkartmak isteyen tecrübeli hoca, genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'dan da daha çok pozisyona girmelerini tembih etti.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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