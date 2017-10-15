Kral boş geçmiyor
Akhisar’a karşı oynadığı 5 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, bugün de Trabzonspor’un en büyük kozu olacak. 32 yaşındaki forvet ayrıca bordo-mavili formayı ligde 100. kez giyecek
G.SARAY'DA ATTI
Ege temsilcisine karşı forma giydiği 6 maçın 5'inde 8 gol atma başarısı gösteren oyuncu kariyerinde ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı Trabzonspor formasıyla ilk kez karşılaşacak. Golcü futbolcu, Akhisarspor'a karşı attığı golleri ise Galatasaray forması altında attı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:14
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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