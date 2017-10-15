 Kral boş geçmiyor – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Kral boş geçmiyor

    Kral boş geçmiyor

    Akhisar’a karşı oynadığı 5 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, bugün de Trabzonspor’un en büyük kozu olacak. 32 yaşındaki forvet ayrıca bordo-mavili formayı ligde 100. kez giyecek

    Bugün Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer için önemli bir viraj olan müsabakada, teknik direktör Ersun Yanal'ın en büyük kozlarından biri, Burak Yılmaz olacak. Ligde 7 golle gol krallığı yarışında ön sıralarda bulunan tecrübeli oyuncu bugün forma giymesi halinde ise Trabzonspor ile 100. maçına çıkacak. Sezon başında Trabzonspor'a dönen 32 yaşındaki forvetin, Akhisarspor'a karşı ise boşu bulunmuyor.

    G.SARAY'DA ATTI
    Ege temsilcisine karşı forma giydiği 6 maçın 5'inde 8 gol atma başarısı gösteren oyuncu kariyerinde ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı Trabzonspor formasıyla ilk kez karşılaşacak. Golcü futbolcu, Akhisarspor'a karşı attığı golleri ise Galatasaray forması altında attı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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