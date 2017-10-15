 Kaan Ayhan savaşı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaan Ayhan savaşı

    Kaan Ayhan savaşı

    Fırtına, 22 yaşındaki stoper için Beşiktaş ve G.Saray ile yarışa girecek

    Trabzonspor, ara transferde savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Fırtına'nın Bundesliga takımı Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi. Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper için hem Beşiktaş hem de G.Saray ile transfer yarışına girecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev alabiliyor olması nedeniyle Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaan Ayhan savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.