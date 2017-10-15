Kaan Ayhan savaşı

Fırtına, 22 yaşındaki stoper için Beşiktaş ve G.Saray ile yarışa girecek

Trabzonspor, ara transferde savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Fırtına'nın Bundesliga takımı Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi. Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper için hem Beşiktaş hem de G.Saray ile transfer yarışına girecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev alabiliyor olması nedeniyle Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor.