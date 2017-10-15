Gözler defansta

FIRTINA bu sezon Süper Lig'de ilk 7 haftada kalesinde 15 gol görerek kötü bir istatistik sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal, milli arada defans hattı ile özel olarak ilgilendi, soruna çare bulmaya çalıştı. Bugünkü karşılaşmada tüm gözler defans bloğunda olacak.