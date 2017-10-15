 Gözler defansta – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gözler defansta

    Gözler defansta
    FIRTINA bu sezon Süper Lig'de ilk 7 haftada kalesinde 15 gol görerek kötü bir istatistik sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal, milli arada defans hattı ile özel olarak ilgilendi, soruna çare bulmaya çalıştı. Bugünkü karşılaşmada tüm gözler defans bloğunda olacak.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler defansta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.