Ersun Yanal'dan istifa açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarspor'a 6-1 yenildikleri maçın 'istifa' sorusunu yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, 'Taraftarlar istifa isteklerine ne yanıt vereceksiniz biçiminde' soruya 'Yarın yönetim kurluyla toplantı yapıp kararı vereceğiz.' dedi.



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"Bu sonuçlar Trabzonspor'a kurmak istediğimiz oyuna takıma uygun skorlar değil. Biz büyük takımız, öyle oynamak gerekiyor.Yönetimle birbirimize olan güvenimiz ve iletişimimizde bir sorun yok. Hep birlikte oturup konuşup gereken kararları almalıyız.Birbirimize olan inancımız ve güvencimizin sonsuz derecede olduğu bir diyalogla sorunların çözüleceğine inanıyorum."



"33-34 senedir şampiyon olamıyor"

"Trabzonspor 33-34 senedir şampiyon olamıyor. Bunun yarattığı gerginlik var. 43 kez bu süreçte hoca değişikliği olmuş.Türkiye'de bu gibi durumlarda hemen sonuç almak isteniyor. Hemen sonuç almak da bu konularda oldukça maliyetlidir."