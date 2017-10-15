 Dört oyuncu ceza sınırında – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Dört oyuncu ceza sınırında

    Dört oyuncu ceza sınırında
    FIRTINA 'da bugünkü Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi Mas, Okay, Kucka ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyunculardan sakatlığı bulunan Kucka'nın dışında diğer isimler bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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