 DERSiMiZi ALDIK – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    DERSiMiZi ALDIK

    DERSiMiZi ALDIK

    KAPTAN Onur, milli maç arasını eksiklikleri gidermek adına çok iyi çalıştıklarını belirtti.

    Onur, ligde açılan puan farkını kapatmak için devre arasına kadar önlerinde çok uzun zaman olduğunu ifade ederek, "Geride kalan maçlarda yaptığımız basit hataların farkındayız. Çok üzüldüğümüz sonuçlar da aldık. Ama bundan sonraki süreçte basit hataları asgariye indirip, devre arasına kadar üst sıralara doğru tırmanacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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