Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 7. haftada Beşiktaş karşısında aldıkları sonucun üstüne böyle bir oyun ve skoru kimsenin tahmin etmediğini belirterek, "Kimse de öngöremezdi. Futbolda bazı durumlar var ki hem içerdeki oyuncular hem bizler bunu ölçüp, biçemiyoruz. Bugünkü skor herkes için travmatik bir sonuç." dedi.

Oyuncuların iyi niyetinden, kazanmak için ortaya konulan tavırdan şüphesinin olmadığını vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bu yaşanan akşamı futbol kuralları içerisinde değerlendirdiğinizde, maalesef sonucun acı olduğunu görüyorsunuz. Trabzonspor, beklentinin yüksek olduğu dönemler geçirdi. Bu dönemlerde çok sabırsız davrandı. Bu süreçte 43'e yakın teknik adamla çalıştı. Kimisi 5 maç, kimisi 1 yıl çalıştı. Bu sirkülasyon hala devam ediyor. Zirvede olma, şampiyon olmak tutkusu vardı. Biz yeni kurulmuş bir takım olsak da bunun gerçekleşmesi için çabalarız. Bu uğraş bizi, oldukça kaoslu ortam içinde gelişmeyi dahi düşünmeden, oyuncu yetiştirmeye, oyuncu bulmaya, takım kurmaya ve aynı zamanda yarışmaya iter. Bu bir bahane değil. Bu süreç her sene, her dönem tekrarlanır."

"Zor koşullarda takımı bir araya getirdik"

Ersun Yanal, yarın yönetim kurulu ile bir araya gelerek içinde bulunulan durumla ilgili değerlendirme yapacaklarını vurgularken, her türlü kararın alınabileceğini aktardı.

Bordo-mavili yönetim kurulu ile başından beri çok uyumlu çalıştıklarını anlatan Yanal, şunları söyledi:

"Zor koşullarda takımı bir araya getirdik. Elimizde çok önemli, iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Kurulan bu takım içerisinde oyuncuların kalitesinden, karakterinden hiç şüphem yok. Türk futbolunun tartışıldığı dönemde, Trabzonspor kendi yapısı içinde oyuncular üretmeye, başka genç oyuncular barındırmaya ve bu oyunculara süre vermeye başladı. Bu da büyük bir avantaj. Zamanla göreceksiniz, taşlar yerine oturacaktır. Trabzonspor'da önemli oyuncular olacaktır. Yarın yönetim kurulu ile bu konuyu tartışıp, kendi yollarımızı nasıl bir planlama içinde sonlandıracağımızı veya nasıl devam edeceğimizi, oyuncularla ilgili görüşlerimizi, mutlaka değerlendireceğiz. Şu anda çok sıcak ve taze olan bu konu için her şeyi yırtıp atmak, zarar vermek çok kolaydır. Oturur konuşursunuz. Aklı selim olursunuz. Trabzonspor'un kendi hedeflerine yönelik zamanın nasıl işleyeceği ile ilgili kararları alırsınız."

Yanal, basın mensuplarına "Size de bilgi vererek süreci takip etmenizi sağlayacağız." diyerek, "Alınan her türlü kararı sizlerle paylaşacağız. Sizden ricam, özellikle oyuncularımızı, yönetim kurulumuzu, bizleri daha anlayışlı değerlendirmeniz. Bu şekilde hem takımımıza hem de camiamıza zarar vermemiş oluruz. En kısa süre içerisinde takımımızla ilgili alınacak kararlarla ilgili sizinle bu paylaşımı yapacağız." ifadelerini kullandı.