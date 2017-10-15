Bordo-mavili ekip 4-3 geride
Trabzon'da Fırtına önde
KARADENİZ ekibi, genel galibiyet sayısında Akhisar karşısında geride olsa da sahasında ise rakibine üstün. İki takımın Trabzon'da yaptığı 5 maçta Fırtına 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo- mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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