Bordo-mavili ekip 4-3 geride

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, bugün ligde 11'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Trabzonspor'un 3, Akhisarspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 14 gol atıp, 15 gol yedi.



Trabzon'da Fırtına önde

KARADENİZ ekibi, genel galibiyet sayısında Akhisar karşısında geride olsa da sahasında ise rakibine üstün. İki takımın Trabzon'da yaptığı 5 maçta Fırtına 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo- mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.