 Yeni bir sayfa açma vakti – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yeni bir sayfa açma vakti

    Yeni bir sayfa açma vakti

    Genel sekreter Meriç: İlk 7 haftada istediklerimizi yapamadık ama Akhisar ile yükselişe geçeceğiz

    Genel Sekreteri Gençağa Meriç, ilk 7 hafta sonunda lig sıralamasında istedikleri konumda olmadıklarını ancak önlerinde uzun bir yolun bulunduğunu belirtti. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini ifade eden Meriç, 11 milli futbolcuya sahip olduklarını kaydederek, "Kaliteli bir kadromuz var. Takımımız iyi sonuçlar alarak, zirve mücadelesinde kendine yer bulacaktır. Köprünün altından daha çok sular geçecek. Belki beklediğimiz sonuçları alamadık ama önümüzde uzun bir yol var. Hedefimizden sapmadık" diye konuştu. Meriç, Akhisarspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istedikleri aktararak, "Taraftarlarımıza, 12. adamımıza ihtiyacımız var. İlk 7 haftada özellikle İstanbul'da kazanabileceğimiz maçlarda berabere kaldık. Beraberliklere üzüldüysek doğru yoldayız. Bu takım, daha iyisini yapacak. Yeter ki sahip çıkalım" ifadesini kullandı.

    Gençler gelecek
    MERİÇ, Yusuf ve Abdülkadir'in A takımda yer bulmalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Düşüncemiz, gelişim süreçlerini tamamlamaları ve verecekleri katkı. Sonra kulübün menfaati doğrultusunda değerlendirme yapılır. Altyapıdan daha çok Yusuf'lar, Abdülkadir'ler çıkacak" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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