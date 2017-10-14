Yeni bir sayfa açma vakti
Genel sekreter Meriç: İlk 7 haftada istediklerimizi yapamadık ama Akhisar ile yükselişe geçeceğiz
Gençler gelecek
MERİÇ, Yusuf ve Abdülkadir'in A takımda yer bulmalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Düşüncemiz, gelişim süreçlerini tamamlamaları ve verecekleri katkı. Sonra kulübün menfaati doğrultusunda değerlendirme yapılır. Altyapıdan daha çok Yusuf'lar, Abdülkadir'ler çıkacak" dedi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
-
Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Yeni bir sayfa açma vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.