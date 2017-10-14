 Xavi aralıkta Trabzon’da! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Xavi aralıkta Trabzon’da!

    Xavi aralıkta Trabzon’da!
    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Katar'da Al Sadd ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren Trabzonspor, Arap ekibiyle dostluğunu iyice pekiştirdi. Dünyaca ünlü futbolcu Xavi'nin de formasını giydiği Al Sadd'ın, aralık ayında Trabzon'a gelmesi ve bir kez daha hazırlık maçı düzenlenmesi bekleniyor. Doha'daki karşılaşmayı bordomavililer 2-1 kazanmıştı.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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