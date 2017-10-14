Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un 14 golüne, Teleset Mobilya Akhisarspor 15 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:31
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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