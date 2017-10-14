 Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    ile Akhisarspor 11. randevuda

    Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda

    ile , Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı.

    'un 14 golüne, 15 golle karşılık verdi.

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR
    Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

    Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:31
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