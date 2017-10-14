Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.
Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor'da Slovak futbolcu Juraj Kucka ve Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları sürüyor. Karadeniz ekibinde takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:28
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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