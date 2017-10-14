Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor

Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor'da Slovak futbolcu Juraj Kucka ve Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları sürüyor. Karadeniz ekibinde takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.