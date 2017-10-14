 Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    , 'u konuk ediyor

    Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor

    , Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya 'u konuk edecek.

    Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 'da Slovak futbolcu Juraj Kucka ve Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları sürüyor. Karadeniz ekibinde takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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