 Puan farkı kapanacak – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Puan farkı kapanacak

    Puan farkı kapanacak
    KARADENİZ ekibi ligin geride kalan 7 haftasında lider Galatasaray ile 10'a çıkan puan farkını, devre arasına kadar asgariye indirmek istiyor. İlk hedef olarak yarın sahasında oynayacağı Akhisarspor maçına odaklanan bordo-mavili takım ardından da Malatyaspor karşılaşmasını kazanarak, Galatasaray derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor. Bu durumu oyuncularla paylaşan teknik direktör Ersun Yanal, takım kaptanlarından da moral ve motivasyonun daha da üst seviyelere çıkartılması noktasında yardım istedi. Kaptan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, genç oyuncuların daha da motivasyonunu artırma rolünü üstlenirken, Durica ile Sosa ise takım bütünlüğü ve yabancı futbolcuların kaynaşması noktasında sorumluluk aldı.

    SOSA - BERO GÖREVE
    ONAZİ, Kucka Akhisar maçında yok, Okay'ın da durumunun belli olmaması nedeniyle teknik direktör , orta saha kurgusunu tamamen değiştirecek. Orta sahanın göbeğinde Sosa-Bero ikilisine görev vermeyi planlayan Yanal, Yusuf Yazıcı'yı da yeniden 11'de görevlendirecek. Bordomavili hocanın Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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