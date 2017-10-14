Kaan'a bir talip daha!

50. yılda şampiyonlık parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf formayı giyen Kaan Ayhan için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıldığı iddia edildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

KARTAL VE ASLAN'LA KAPIŞACAK

Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile bir transfer yarışına girecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev alabiliyor olması nedeniyle Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor.