 Kaan'a bir talip daha! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kaan'a bir talip daha!

    Kaan'a bir talip daha!

    Savunmayı güçlendirmek için uğraşan 'un, son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için nabız yoklayacağı iddia edildi.

    50. yılda şampiyonlık parolasıyla sezona başlayan , ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf formayı giyen Kaan Ayhan için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıldığı iddia edildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

    KARTAL VE ASLAN'LA KAPIŞACAK
    , 22 yaşındaki futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile bir transfer yarışına girecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev alabiliyor olması nedeniyle Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:56
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