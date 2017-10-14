Kaan'a bir talip daha!
Savunmayı güçlendirmek için uğraşan Trabzonspor'un, son olarak Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için nabız yoklayacağı iddia edildi.
50. yılda şampiyonlık parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf formayı giyen Kaan Ayhan için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıldığı iddia edildi. Menajerlerin devreye girdiği ve ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.
KARTAL VE ASLAN'LA KAPIŞACAK
Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile bir transfer yarışına girecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan, stoper dışında sağ bekte de görev alabiliyor olması nedeniyle Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:56
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Kaan'a bir talip daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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