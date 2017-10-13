Yönetimden taraftara çağrı

FIRTINA'nın pazar günü saat 16.30'da evinde oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri için yönetim çağrı yaptı. 25 TL ile 300T L arasında satışı devam eden biletler için yönetim, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yeni bir çıkış yapmamız gerek, Akhisarspor maçında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" çağrısı yapıyor.