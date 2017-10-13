 Yönetimden taraftara çağrı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Yönetimden taraftara çağrı

    Yönetimden taraftara çağrı
    FIRTINA'nın pazar günü saat 16.30'da evinde oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri için yönetim çağrı yaptı. 25 TL ile 300T L arasında satışı devam eden biletler için yönetim, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yeni bir çıkış yapmamız gerek, Akhisarspor maçında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" çağrısı yapıyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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