Yönetimden taraftara çağrı
FIRTINA'nın pazar günü saat 16.30'da evinde oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri için yönetim çağrı yaptı. 25 TL ile 300T L arasında satışı devam eden biletler için yönetim, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yeni bir çıkış yapmamız gerek, Akhisarspor maçında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" çağrısı yapıyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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