Yeni kampanya hazırlığı
50. yılına şampiyonluk hedefiyle başlayan, buna uygun kaliteli transferler yapan Trabzonspor yönetimi, hedeflediği kombine satışına ise bir türlü erişemedi. Şu ana kadar satışa sunulan 33 bin kombineden sadece 12 bin civarında satış yapabilen bordo-mavililer, yeni bir indirim kampanyası ile bu rakamı artırmanın planlarını yapıyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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