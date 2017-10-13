 Yeni kampanya hazırlığı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Yeni kampanya hazırlığı

    Yeni kampanya hazırlığı
    50. yılına şampiyonluk hedefiyle başlayan, buna uygun kaliteli transferler yapan yönetimi, hedeflediği kombine satışına ise bir türlü erişemedi. Şu ana kadar satışa sunulan 33 bin kombineden sadece 12 bin civarında satış yapabilen bordo-mavililer, yeni bir indirim kampanyası ile bu rakamı artırmanın planlarını yapıyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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