Yaşar Uğurlu yönetecek
SÜPER Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre pazar günü 16.30'da oynanacak Trabzonspor- Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavili takım, Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı. Uğurlu en son 1-1 biten Adana maçında görev yapmıştı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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