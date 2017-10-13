 Yaşar Uğurlu yönetecek – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Yaşar Uğurlu yönetecek

    Yaşar Uğurlu yönetecek
    SÜPER Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre pazar günü 16.30'da oynanacak Trabzonspor- Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasını yönetecek. Bordo-mavili takım, Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı. Uğurlu en son 1-1 biten Adana maçında görev yapmıştı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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