 Xavi geliyor! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    geliyor!

    Xavi geliyor!

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Katar’da ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren , Arap ekibiyle dostluğunu iyice pekiştirdi.

    Dünyaca ünlü futbolcu 'nin de formasını giydiği 'ın, aralık ayında Trabzon'a gelmesi ve bir kez daha hazırlık maçı düzenlenmesi bekleniyor.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:23
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