Trabzonspor'da neşeli idman

Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında T.M. Akhisarspor'u konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililerin neşeli oldukları gözlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarından sakat dönen Kucka ve Onazi katılmadı.



Yanal, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, bordo-mavililer dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.



Oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.