Trabzonspor'da neşeli idman
Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında T.M. Akhisarspor'u konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililerin neşeli oldukları gözlendi.
Yanal, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, bordo-mavililer dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.
Oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:07
-
Guardiola'dan İlkay açıklaması
Toplam 6
Yorum
Mecnun Bence ıkısıde güzel futbolcu En iyi şekilde ülkemizi temsil edıyorlar Bize yakışan sadece başarilar dilemek
-
Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Toplam 12
Yorum
44istanbul TFF FB'ye yakisir!!! Ayni karakterler nasil olsa!
-
Messi'ye çılgın teklif!
Toplam 12
Yorum
israfil17 Eger Barca bu parayi veriyorsa bence cok akillica bir kontrat uzatma isi degil. Bugün Messi Messi olduysa bunu Barca`ya borcludur. Adamlar altyapiya alip ilgilenip bu hale getirdiler eger su an sadece parayi düsünüyorsa bence yol versinler. Barcadan gittikten sonrada bir Messi devri kapanir kesinlikle baska yerde Barca`da oynadigi gibi oynayamaz. Söyle bir bakin örnekleri cok. Ronaldinho, Eto bunlar gittikleri yerde kesinlikle bir dünya yildizi olarak kalamadilar.
Trabzonspor'da neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.