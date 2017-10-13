 Trabzonspor teklif sundu – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Trabzonspor teklif sundu

    Trabzonspor teklif sundu
    Brezilyalı kaleci Paulo Victor, Trabzonspor'un kendisini istediğini açıkladı. Geçen sezon Gaziantepspor'da kiralık oynayan Paulo Victor, Brezilya'ya döndü ve Gremio ile anlaştı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada Trabzonspor'un da kendisini istediğini ama ülkesine dönmeyi tercih ettiğini itiraf etti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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