Trabzonspor teklif sundu
Brezilyalı kaleci Paulo Victor, Trabzonspor'un kendisini istediğini açıkladı. Geçen sezon Gaziantepspor'da kiralık oynayan Paulo Victor, Brezilya'ya döndü ve Gremio ile anlaştı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada Trabzonspor'un da kendisini istediğini ama ülkesine dönmeyi tercih ettiğini itiraf etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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