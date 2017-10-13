Trabzonspor teklif sundu

Brezilyalı kaleci Paulo Victor, Trabzonspor'un kendisini istediğini açıkladı. Geçen sezon Gaziantepspor'da kiralık oynayan Paulo Victor, Brezilya'ya döndü ve Gremio ile anlaştı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada Trabzonspor'un da kendisini istediğini ama ülkesine dönmeyi tercih ettiğini itiraf etti.