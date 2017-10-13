Trabzonspor lige tutunmak istiyor
Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçların ardından sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak lige tutunmak istiyor.
Her maç final
Teleset Mobilya Akhisarspor ile sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Trabzonspor, üst sıralara giden yolda her maça final olarak bakıyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda şu ana kadar oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, 9 puan ile 9. sırada yer alıyor. Zirvenin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşatan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın geleceği de tartışma konusu olmuştu. Akhisarspor maçına kritik bir viraj olarak bakan ve hafta içi hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı müsabakaya kazanarak zirve için yenide umutlanmayı hedefliyor.
Hedef zirvede bir Trabzonspor
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru tırmanmak için önemli bir adım atarak yeniden zirve yolunda ilerlemek istiyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:32
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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