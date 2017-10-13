Trabzonspor lige tutunmak istiyor

Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçların ardından sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak lige tutunmak istiyor.

Süper Lig'de geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından çalkantılı bir dönem giren Trabzonspor, zirveye yeniden ortak olabilmek için Aüper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını mutlak kazanmak istiyor. Zirve ile arasındaki puan farkını 10 çıkartan Karadeniz ekibi, 'ya tamam ya devam' maçı olarak baktığı zorlu müsabakada kayıp yaşamak istemiyor.



Her maç final

Teleset Mobilya Akhisarspor ile sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Trabzonspor, üst sıralara giden yolda her maça final olarak bakıyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda şu ana kadar oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, 9 puan ile 9. sırada yer alıyor. Zirvenin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşatan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın geleceği de tartışma konusu olmuştu. Akhisarspor maçına kritik bir viraj olarak bakan ve hafta içi hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı müsabakaya kazanarak zirve için yenide umutlanmayı hedefliyor.



Hedef zirvede bir Trabzonspor

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru tırmanmak için önemli bir adım atarak yeniden zirve yolunda ilerlemek istiyor.