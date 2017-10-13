 Savunma alarmı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Savunma alarmı

    Savunma alarmı
    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, kendisine ters gelen rakiplerden birini konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor karşısında şok yenilgi yaşamasının ardından evinde bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu kez kaza istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi takımın savunma bölgesinde sıkıntı yaşamamak için titiz bir çalışma yürütürken, oyuncularını ise hafta içinde yapılan çalışmalarda uyardı. Kucka ve Onazi'nin sakatlığı ayrıca bir sıkıntı oluşturdu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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