Savunma alarmı
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, kendisine ters gelen rakiplerden birini konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor karşısında şok yenilgi yaşamasının ardından evinde bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu kez kaza istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi takımın savunma bölgesinde sıkıntı yaşamamak için titiz bir çalışma yürütürken, oyuncularını ise hafta içinde yapılan çalışmalarda uyardı. Kucka ve Onazi'nin sakatlığı ayrıca bir sıkıntı oluşturdu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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