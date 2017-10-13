Pereira kalmak istiyor

performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline gelen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Bu konuda yönetimin kendisi ile masaya oturmasını bekleyecek olansavunma oyuncusu, menajerine de gelmesibir teklif durumunda takımda kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu iletecek. Oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör'ın bir karar vermesi bekleniyor.'ın bankolarından olangeldiği günden bu yana 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek,'ın en çok forma verdiği isim oldu.derbisi sonrasıizinde de tesislere gelerek özel çalışmalar yapmıştı.