 Pereira kalmak istiyor – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kalmak istiyor

    Pereira kalmak istiyor

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, Trabzonspor’da kalmak istiyor ve bunun için fedakarlık yapmaya da hazır. Son kararı Ersun Yanal verecek

    Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline gelen Portekizli sağ bek Joao Pereira, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Bu konuda yönetimin kendisi ile masaya oturmasını bekleyecek olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine de gelmesi muhtemel bir teklif durumunda takımda kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu iletecek. Oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın bir karar vermesi bekleniyor.

    EN ÇOK OYNAYAN İSİM
    YANAL'ın bankolarından olan Pereira geldiği günden bu yana 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, Yanal'ın en çok forma verdiği isim oldu. Pereira, Beşiktaş derbisi sonrası 3 günlük izinde de tesislere gelerek özel çalışmalar yapmıştı.

    Yunus Emre SEL
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pereira kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.