Pereira kalmak istiyor
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, Trabzonspor’da kalmak istiyor ve bunun için fedakarlık yapmaya da hazır. Son kararı Ersun Yanal verecek
Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline gelen Portekizli sağ bek Joao Pereira, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Bu konuda yönetimin kendisi ile masaya oturmasını bekleyecek olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine de gelmesi muhtemel bir teklif durumunda takımda kalmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu iletecek. Oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın bir karar vermesi bekleniyor.
EN ÇOK OYNAYAN İSİM
YANAL'ın bankolarından olan Pereira geldiği günden bu yana 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, Yanal'ın en çok forma verdiği isim oldu. Pereira, Beşiktaş derbisi sonrası 3 günlük izinde de tesislere gelerek özel çalışmalar yapmıştı.
Yunus Emre SEL
EN ÇOK OYNAYAN İSİM
YANAL'ın bankolarından olan Pereira geldiği günden bu yana 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, Yanal'ın en çok forma verdiği isim oldu. Pereira, Beşiktaş derbisi sonrası 3 günlük izinde de tesislere gelerek özel çalışmalar yapmıştı.
Yunus Emre SEL
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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