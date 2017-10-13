Onur: Asla yalnız bırakamam
KAPTAN Onur, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağ dizinde menisküs yırtığı için "Ameliyat olmalısın" tavsiyesini geri çeviren 29 yaşındaki eldiven, büyük bir risk alarak oynamaya devam edecek. Onur, "50. yılda takımımı yalnız bırakamazdım. İstediğimiz yerde değiliz ama kısa sürede bu takım zirveye çıkacak" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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