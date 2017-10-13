Onur: Asla yalnız bırakamam

KAPTAN Onur, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağ dizinde menisküs yırtığı için "Ameliyat olmalısın" tavsiyesini geri çeviren 29 yaşındaki eldiven, büyük bir risk alarak oynamaya devam edecek. Onur, "50. yılda takımımı yalnız bırakamazdım. İstediğimiz yerde değiliz ama kısa sürede bu takım zirveye çıkacak" dedi.