Meriç: "Takımımız hak ettiği yere gelecektir"

Meriç, yaptığı açıklamada, ilk 7 hafta sonunda lig sıralamasında istedikleri konumda olmadıklarını ancak önlerinde uzun bir yolun bulunduğunu belirtti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini ifade eden Meriç, "Takımımıza güveniyoruz. Kaliteli bir takımımız var ve hak ettiği yere gelecektir." dedi.

Gençağa Meriç, 11 milli futbolcuya sahip olduklarını kaydederek, "Trabzonspor, geldiğimiz günden bu yana kadro olarak iyi bir seviyeye geldi. Takımımız, iyi sonuçlar alarak, zirve mücadelesinde kendine yer bulacaktır. Köprünün altından daha çok sular geçecek. Belki beklediğimiz sonuçları alamadık ama önümüzde uzun bir yol var. Hedefimizden sapmadık." diye konuştu.

Sakatlıkları bulunan oyunculara ilişkin ise Meriç, geniş bir kadrolarını bulunduğunu, takımda yer alan tüm futbolcuların kendilerini ispat etmiş oyuncular olduğunu kaydetti.



TARAFTARA ÇAĞRI

Meriç, Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istedikleri aktararak, "Taraftarlarımıza, 12. adamımıza ihtiyacımız var. Onların desteği bizim için önemli. Bu takım, taraftarı mutlu edecek sonuçları ortaya koyacaktır. Önümüzdeki süreç, inşallah daha farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek isteyen Meriç, şöyle devam etti:

"İlk 7 haftada özellikle İstanbul'da kazanabileceğimiz maçlarda berabere kaldık. Beraberliklere üzüldüysek doğru yoldayız. O maçları kazansak bugün daha farklı noktada olabilirdik. Bu takım, daha iyisini yapacaktır. Yeter ki bu takıma sahip çıkalım."



YUSUF VE ABDÜLKADİR

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün A takımda yer bulmalarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Düşüncemiz, gelişim süreçlerini tamamlamaları, verecekleri katkı. Ondan sonra kulübün menfaati doğrultusunda değerlendirme yapılır." yorumunu yaptı.

Gençağa Meriç, altyapıya önem verdiklerini dile getirerek, "Bu oyuncular Trabzonspor'un oyuncuları. Takıma katkı yapmayı sürdürecekler. Altyapıdan daha çok Yusuflar, Abdülkadirler çıkacak. Bu sayı ilerleyen dönemde daha da artacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.