 Kart kabusu – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Kart kabusu

    Kart kabusu
    SPOR Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde en çok kart gören takımlardan biri olan Trabzonspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi Mas, Okay, Kucka ve Burak olmak üzere toplam 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Onazi ve Kucka'nın sakatlığının bulunması ve kadroda sayıca eksik kalınması nedeniyle teknik heyetin futbolcuları dikkatli davranmaları yönünde uyardığı ve "Herkesin dikkat etmesi lazım. Hepinize ihtiyacımız var" dediği belirtildi. 'da 2'şer sarı kartı bulunan Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Uğur Demirok da ceza sınırına yaklaşan isimler. Karadeniz ekibinde ilk 7 haftada 15 ayrı isim toplam 26 sarı kart gördü.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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