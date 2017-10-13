 Fırtına’da üç eksik birden – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Fırtına’da üç eksik birden

    Fırtına’da üç eksik birden
    FIRTINA, Akhisar maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi, ve Okay katılmazken; Onazi ve Kucka'nın sakatlıklarının ciddi olduğu, Okay'ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Bordo-mavililer taktik çalıştı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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