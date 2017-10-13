Burak Yılmaz'ın Akhisar'a boşu yok
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı boşu bulunmuyor.
Sezon başında Trabzonspor'a yeniden dönen Burak Yılmaz'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı ise boşu bulunmuyor. Ege temsilcisine karşı forma giydiği 6 maçın 5'nde 8 gol atma başarısı gösteren oyuncu kariyerinde ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı Trabzonspor formasıyla ilk kez karşılaşacak. Golcü oyuncu Akhisarspor'a karşı attığı golleri ise Galatasaray forması altında attı.
YAŞAR KEMAL UĞURLU
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan maçta düdük çalacak olan Yaşar Kemal Uğurlu, iki takımın maçını 3. kez yönetecek. İki maçta ise 1 galibiyet Trabzonspor, 1 galibiyet ise Akhisarspor elde etti. Bordo-mavililer, Uğurlu'nun yönettiği 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Akhisarspor ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:56
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Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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