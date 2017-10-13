 Burak Yılmaz'ın Akhisar'a boşu yok – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Burak Yılmaz'ın Akhisar'a boşu yok

    Burak Yılmaz'ın Akhisar'a boşu yok

    'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı boşu bulunmuyor.

    Süper Ligin 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 16.30'da ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer için önemli bir viraj olan müsabakada, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en büyük kozlarından biri, Burak Yılmaz olacak. Ligde 7 golle gol krallığı yarışında ön sıralarda bulunan oyuncu forma giymesi halinde ise ile 100. maçına çıkacak.

    Sezon başında Trabzonspor'a yeniden dönen Burak Yılmaz'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı ise boşu bulunmuyor. Ege temsilcisine karşı forma giydiği 6 maçın 5'nde 8 gol atma başarısı gösteren oyuncu kariyerinde ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı Trabzonspor formasıyla ilk kez karşılaşacak. Golcü oyuncu Akhisarspor'a karşı attığı golleri ise Galatasaray forması altında attı.

    YAŞAR KEMAL UĞURLU
    Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan maçta düdük çalacak olan Yaşar Kemal Uğurlu, iki takımın maçını 3. kez yönetecek. İki maçta ise 1 galibiyet Trabzonspor, 1 galibiyet ise Akhisarspor elde etti. Bordo-mavililer, Uğurlu'nun yönettiği 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Akhisarspor ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:56
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