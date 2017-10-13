Burak ‘dalya’ diyecek
32 yaşındaki forvet, Akhisar maçında Trabzon formasını ligde 100. kez giyecek
Burak Yılmaz pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla ligdeki 100. maçına çıkacak. Trabzonspor'a ilk olarak 2009-10'un devre arasında transfer edilen golcü, ilk sezonunda 14 maçta 3 gol attı. Burak, 2010-2011'de ise 36 resmi maçta fileleri 20, 2011-12'de 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı. Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.
Yine fedakarlık yapacak
Geride kalan üç haftada sakatlığı nedeni ile iğnelerle sahaya çıkan Burak'ın Akhisar karşılaşmasına da yine iğne ile de olsa forma giymek için Ersun Yanal ile görüştüğü ifade edildi. Burak'ın ağrıları kısmen azaldı.
Yine fedakarlık yapacak
Geride kalan üç haftada sakatlığı nedeni ile iğnelerle sahaya çıkan Burak'ın Akhisar karşılaşmasına da yine iğne ile de olsa forma giymek için Ersun Yanal ile görüştüğü ifade edildi. Burak'ın ağrıları kısmen azaldı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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