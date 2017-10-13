Burak ‘dalya’ diyecek

32 yaşındaki forvet, Akhisar maçında Trabzon formasını ligde 100. kez giyecek

Burak Yılmaz pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla ligdeki 100. maçına çıkacak. Trabzonspor'a ilk olarak 2009-10'un devre arasında transfer edilen golcü, ilk sezonunda 14 maçta 3 gol attı. Burak, 2010-2011'de ise 36 resmi maçta fileleri 20, 2011-12'de 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı. Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.



Yine fedakarlık yapacak

Geride kalan üç haftada sakatlığı nedeni ile iğnelerle sahaya çıkan Burak'ın Akhisar karşılaşmasına da yine iğne ile de olsa forma giymek için Ersun Yanal ile görüştüğü ifade edildi. Burak'ın ağrıları kısmen azaldı.