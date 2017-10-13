 Burak ateşle oynuyor! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Burak ateşle oynuyor!

    Burak ateşle oynuyor!

    Burak Yılmaz’ın kasığındaki ağrıları bir türlü geçmiyor . Milli futbolcu “Dinlenmen lazım” uyarılarını hiçe sayıyor ve büyük bir sakatlığa davetiye çıkarıyor

    Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.

    "2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.

    Büyük fedakarlık, büyük risk
    Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.

    Yine iğneyle oynamak istiyor
    Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak ateşle oynuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.