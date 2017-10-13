Burak ateşle oynuyor!
Burak Yılmaz’ın kasığındaki ağrıları bir türlü geçmiyor . Milli futbolcu “Dinlenmen lazım” uyarılarını hiçe sayıyor ve büyük bir sakatlığa davetiye çıkarıyor
Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.
"2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.
Büyük fedakarlık, büyük risk
Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.
Yine iğneyle oynamak istiyor
Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.
"2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.
Büyük fedakarlık, büyük risk
Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.
Yine iğneyle oynamak istiyor
Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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