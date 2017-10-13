Burak ateşle oynuyor!

Burak Yılmaz’ın kasığındaki ağrıları bir türlü geçmiyor . Milli futbolcu “Dinlenmen lazım” uyarılarını hiçe sayıyor ve büyük bir sakatlığa davetiye çıkarıyor

Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.



"2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.



Büyük fedakarlık, büyük risk

Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.



Yine iğneyle oynamak istiyor

Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor.