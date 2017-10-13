 ‘Bordo Bereliler’ iptal – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    ‘Bordo Bereliler’ iptal

    ‘Bordo Bereliler’ iptal
    Trabzon sporl u taraftarların kulüp tarihinde ilk kez bir araya gelerek, "Bordo Bereliler" ismini verdiği ortak taraftar grubu projesinin iptal olduğu dile getirildi. Taraftar grupları arasında yaşanan bazı fikir ayrılıkları nedeniyle projenin şimdilik iptal olduğu ve önümüzdeki günlerde tekrar bir görüşme yapılabileceği belirtildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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