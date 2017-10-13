‘Bordo Bereliler’ iptal
Trabzon sporl u taraftarların kulüp tarihinde ilk kez bir araya gelerek, "Bordo Bereliler" ismini verdiği ortak taraftar grubu projesinin iptal olduğu dile getirildi. Taraftar grupları arasında yaşanan bazı fikir ayrılıkları nedeniyle projenin şimdilik iptal olduğu ve önümüzdeki günlerde tekrar bir görüşme yapılabileceği belirtildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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