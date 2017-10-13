Akhisar şanssızlığı

FIRTINA'nın Süper Lig'de 5 takıma karşı galibiyet üstünlüğü bulunmuyor. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanya'ya karşı galibiyet sayısı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Trabzonspor, bu haftaki rakibi Akhisar ile oynadığı 10 maçta da 3 kez kazandı, 4 defa kaybetti.