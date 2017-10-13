Akhisar şanssızlığı
FIRTINA'nın Süper Lig'de 5 takıma karşı galibiyet üstünlüğü bulunmuyor. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanya'ya karşı galibiyet sayısı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Trabzonspor, bu haftaki rakibi Akhisar ile oynadığı 10 maçta da 3 kez kazandı, 4 defa kaybetti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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