 Akhisar şanssızlığı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Akhisar şanssızlığı

    Akhisar şanssızlığı
    FIRTINA'nın Süper Lig'de 5 takıma karşı galibiyet üstünlüğü bulunmuyor. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanya'ya karşı galibiyet sayısı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Trabzonspor, bu haftaki rakibi Akhisar ile oynadığı 10 maçta da 3 kez kazandı, 4 defa kaybetti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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