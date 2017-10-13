Abdülkadir, 4 ayda değerini katladı!

Bordo mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, özellikle 2017-18 sezonunda düzenli olarak takımda forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 5 maçta 2 asistlik performansla da skora katkı sağladı. Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir Ömür, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt'a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin Euro artırdı. Son olarak 9 Haziran 2017'de piyasa değeri 200 bin Euro olarak gösterilen genç oyuncunun 6 Ekim 2017'de yapılan son güncellemeyle yeni değeri 700 bin Euro olarak gösterildi.



3 OYUNCU DEĞER KAYBETTİ

Bu arada Trabzonspor'un 2017-18 sezonu 1'inci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Jose Sosa ise değer kaybetti. 19 Haziran 2017'de değeri 5 milyon 20 bin Euro olarak gösterilen Burak'ın 6 Ekim'de yayınlanan son verilere göre piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro'ya, 8 Haziran 2017'de değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Kucka'nın değeri 7 milyon Euro'ya, yine 8 Haziran 2017'de değeri 5 milyon Euro olan Sosa'nın ise son güncellemeyle piyasa değeri 4 milyon Euro'ya geriledi.



ESTEBAN KULÜBEYE

Öte yandan Trabzonspor'un ligin 6'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak devre arasında kendini iyi hissetmeyerek oyundan çıkan ve ardından da birkaç gün antrenmanlara katılmayan Esteban Alvarado'nun, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla kadrodaki yerini alması bekleniyor. Lig'de son oynanan Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan ancak milli arada da Katar'da Al Sadd takımıyla oynanan özel maçın ikinci yarısında forma giyerek yeniden takıma dönen Kosta Rikalı kalecinin, tekrar ilk 11'de görev yapmak istediği ve bunun için de çalışmalarda istekli olduğu belirtildi.