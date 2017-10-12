 Yeni Abi Sosa – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Yeni Abi Sosa

    Yeni Abi Sosa

    Karadeniz ekibinin Arjantinli 10 numarası gençlerle ilgilenip onlara yol gösterecek

    BORDO-mavili takımda gençlerin yeni abisi Jose Sosa oldu. Geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi gençlere abilik yapan Olcay Şahan'ın ardından Jose Sosa, Trabzonspor'un gençlerine abiliğe başladı. Gerek teknik direktör Ersun Yanal gerek Başkan Muharrem Usta'nın, Sosa'nın dışında Burak Yılmaz'ın da tecrübelerini gençlere aktarmasını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.

    Yanal'ın ayrıca genç futbolcularla görüşüp, "Sosa ve Burak Yılmaz gibi oyuncular sizin için bir şans. Onların tüm tecrübelerinden yararlanmaya çalışın. Onlardan aldığınız her bilgi ileride kariyeriniz için çok işinize yarayacak. Sizlere sınıf atlatacaktır" dediği öğrenildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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