Türkiye’yi tanıttı

TRABZONSPOR'un Katar'a yaptığı ziyaretin Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduğu belirtildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Bütün dünyanın tanıdığı Trabzonspor'un Katar'a gitmesi, Körfez ülkelerinde sürdürdüğümüz tanıtım faaliyetlerimize çok olumlu katkı yapacak" ifadesini kullandı.