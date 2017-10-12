 Türkiye’yi tanıttı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Türkiye’yi tanıttı

    Türkiye’yi tanıttı
    TRABZONSPOR'un Katar'a yaptığı ziyaretin Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduğu belirtildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Bütün dünyanın tanıdığı Trabzonspor'un Katar'a gitmesi, Körfez ülkelerinde sürdürdüğümüz tanıtım faaliyetlerimize çok olumlu katkı yapacak" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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