Patlama Vakti

Teknik patron Yanal, oyuncularına, “Ligdeki sıralamamız bize hiç yakışmıyor. Akhisar ile galibiyet serisi başlatmamız şart. Artık sabır bitti. Burası Trabzonspor beyler” dedi

BORDO-mavili takımda ilk 7 haftalık performans hiç kimseyi memnun etmedi. Pazar günü taraftarının önünde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, tüm dikkatini bu maça vermiş durumda. Tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen, ligde 7 haftalık periyotta sadece 9 puan toplayabilen ve 9'uncu sırada yer alarak taraftarını üzen Trabzonspor, Akhisarspor ile galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Liderin 10 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibinin ilk yarıda kalan 10 haftada yeniden yarışa ortak olabilme ihtimali yüksek.



Teknik direktör Ersun Yanal da artık bir patlama yapmanın zamanı geldiğine inanıyor. Oyuncuları ile toplantı yapan bordo- mavili hoca, "Ligdeki sıralama bize hiç yakışmıyor. Ne tarihimize ne kadro kalitemize uygun bir şey değil. Hele 50. yıldaki bu durum hepimiz için kabus" diyerek motivasyonu üst seviyeye çıkarmak istiyor. TARİH



YAZMAMIZ GEREKİYOR

"Herk es sonuna kadar savaşacak" diyerek konuşmasına devam eden Yanal'ın kurşun gibi sözleri şu şekilde: "Takım olarak hem savunmayı hem de hücumu yapmalıyız. Benim futbol felsefem zaten bu yönde. Beşiktaş derbisinde herkes iyiydi ama her zaman böyle olmuyor. Kadro zenginliğimiz var, takım iyi. Savunma yönünde de eksikleri giderince, farklı bir Trabzon ortaya çıkacak. Bu Trabzon zirveye yükselecek ve yarışta sonuna kadar iddiasını gösterecek. Bunun için hepimize görevler düşüyor.



Herkes bu formaya ve armaya sahip çıkmak zorunda. Bu forma herkese nasip olmaz. Beyler bazılarınız farkında olmayabilir ama burası Trabzonspor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü hızla yükselişe geçmemiz hatta tarih yazmamız gerek. Sabırlar bitmiş durumda. Artık bazı şeylerin telafisini yok. Herkes bunları kafasına iyice kazısın ve ona göre davransın."



ZORUNLU DEĞiŞiKLiK

Teknik direktör Ersun Yanal, özellikle ilk 7 haftada tüm maçlarda görev verdiği Kucka'nın sakatlanmasının ardından orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Yanal'ın aynı bölgedeki Onazi'nin de sakatlık yaşaması nedeniyle son maçlarda stoperde oynattığı Okay Yokuşlu'ya yeniden asıl mevkii olan orta sahada görev verebileceği kaydedildi.



BURAK MÜJDESi

BORDO-mavili futbolculardan Burak Yılmaz, Juraj Kucka ile Ogenyi Onazi'nin ülkelerinin milli takımlarında oynadıkları maçlarda sakatlık yaşaması, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Ancak Burak'tan dün gelen haber bir nebze de olsa rahatlattı. Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın ardından artan ağrıları sonrası izin isteyerek Trabzon'a dönen 32 yaşındaki forvetin tedaviye olumlu cevap verdiği ve Teleset Mobilya Akhisar maçında forma giyebileceği belirtiliyor.



İKi KÖTÜ HABER

Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Kucka'nın yanı sıra Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambiya arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan, çekilen MR sonrasında ise kas yaralanması teşhisi konulan Onazi'nin tedavisine başlandı.



Bu oyuncuların Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi. Hatta Kucka'nın sağ arka adalesinde yırtık olduğu kaydedilerek, bu futbolcunun ancak ligin 10. haftasındaki G.Saray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi.