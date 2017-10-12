Milli Gurur

Bordo-mavililerin milli takımlara çağrılan 12 oyuncusundan 9’u forma şansı buldu

TRABZONSPOR'un ülkelerinin milli takımlarında aday kadrolara davet edilen 12 milli oyuncusundan 9'u forma şansı buldu. Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Hubocan 2 maçta 177 dakika, Durica 1 maçta 90 dakika, Kucka ise 1 maçta 80 dakika, Onazi Nijerya Milli Takımı'nda 1 maçta 30 dakika, Türkiye A Milli Takımı'nda Burak ile Okay 1'er maçta 90 dakika, Yusuf 1 maçta 75 dakika, Abdülkadir ise Türkiye U21'de 2 maçta 180 dakika süre aldı.



Ayrıca Qarabağ'a kiralanan forvet Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımı'nda 2 maçta 115 dakika görev yaptı ve gol attı. Volkan Şen ile U21'de yer alan Uğurcan Çakır ile Abdurrahim Dursun ise süre alamayan isimler.