 Milli Gurur – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Milli Gurur

    Milli Gurur

    Bordo-mavililerin milli takımlara çağrılan 12 oyuncusundan 9’u forma şansı buldu

    TRABZONSPOR'un ülkelerinin milli takımlarında aday kadrolara davet edilen 12 milli oyuncusundan 9'u forma şansı buldu. Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan Hubocan 2 maçta 177 dakika, Durica 1 maçta 90 dakika, Kucka ise 1 maçta 80 dakika, Onazi Nijerya Milli Takımı'nda 1 maçta 30 dakika, Türkiye A Milli Takımı'nda Burak ile Okay 1'er maçta 90 dakika, Yusuf 1 maçta 75 dakika, Abdülkadir ise Türkiye U21'de 2 maçta 180 dakika süre aldı.

    Ayrıca Qarabağ'a kiralanan forvet Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımı'nda 2 maçta 115 dakika görev yaptı ve gol attı. Volkan Şen ile U21'de yer alan Uğurcan Çakır ile Abdurrahim Dursun ise süre alamayan isimler.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.