Milan haberini yalanladı

BAŞKAN Muharrem Usta, genç yıldız Yusuf Yazıcı'nın Sosa ve Kucka transferinde Milan'a söz verildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Usta, "Böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir takıma bu konuda söz verilmedi" diye konuştu.