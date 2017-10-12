 Milan haberini yalanladı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Milan haberini yalanladı

    Milan haberini yalanladı
    BAŞKAN Muharrem Usta, genç yıldız Yusuf Yazıcı'nın Sosa ve Kucka transferinde Milan'a söz verildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Usta, "Böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir takıma bu konuda söz verilmedi" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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