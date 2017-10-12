KARADENİZ ekibinde Burak'ın arkasında yedek kalan Rodallega, kalitesini göstereceğini söyledi. Akhisar maçında Burak oynamazsa forma giyecek olan 32 yaşındaki forvet, "Sezon başından bu yana elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.



OYNARSAM GOLÜMÜ ATARIM

Akhisar maçına ilk 11'de başladığım takdirde, gol atmak için savaşacağım. Şu anda Burak'ı n bir adım arkasında olduğumu biliyorum ancak performansımla kalitemi göstereceğim" dedi.