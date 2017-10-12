İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Trabzonspor milli ara şoku yaşıyor. Burak Yılmaz'ın ardından Juraj Kucka ile Ogenyi Onazi de milli takımdan sakat döndü.
Trabzonspor Buak Yılmaz'ın sakatlığıyla boğuşurken Kucka ve Onazi haberleriyle sarsıldı. Burak Yılmaz'ın büyük bir fedakarlık yaparak milli takımda sakat sakat oynadığını belirten Ersun Yanal, Kucka ve Onazi'den kötü haber karşısında şok yaşadı. Dünya Kupası mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan Kucka ile Nijerya ve Zambia arasında oynanan maçta sakatlanan Onazi, Trabzon'a sakat olarak döndü. Trabzon'da çekilen MR'ları sonrası Kucka'da yırtık tespit edildi.
Sağlık kontrolleri sonrası Kucka, Akhisar maçında forma giyemeyecek. Onazi'nin durumu ise maç günü belli olacak. Kas yaralanması teşhisi konan Onazi'nin de oynaması zor görülüyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:24
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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