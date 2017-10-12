 İki eksikle çalıştılar – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    İki eksikle çalıştılar

    İki eksikle çalıştılar
    Pazar günü sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak Fırtına'da hazırlıklar sürüyor. Dün akşam Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi haricinde tüm futbolcular katıldı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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