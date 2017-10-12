 Ebrar çok yetenekli – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Ebrar çok yetenekli

    Ebrar çok yetenekli
    Gökhan Saral, A takıma alınan Ebrar Cumur'u övdü. Saral, "Yetenekli ve umut vadeden bir oyuncu. İlerleyen dönemde altyapıdan gelen bu tarz genç yeteneklerin sayısının arttığını hep birlikte gözleyeceğiz" dedi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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