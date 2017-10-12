Derbilerde 1 puan yetmez
Yönetici Saral: Öyle iyi bir kadro kalitesine sahip ki derbilerde aldığımız bir puana üzülür noktadayız. Geçmişten aldığımız derslerle önümüze bakıyoruz
Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir ile berabere kaldık. Derbilerde deplasmanda alınan bir puan iyi gibi gözükse de bizim takımımız öyle iyi bir kadro kalitesine sahip ki bir puana üzülür noktadayız. Tabii bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı elbette ama şimdi bunun sonuçlarını sahada almayı arzu ettiğimiz bir döneme giriyoruz. Geçmişten aldığımız dersle önümüze bakıyoruz. Camiamız kenetlenirse bu takım herkesin yüzünü güldürecektir."
GENÇLERİMİZ ŞANS BULACAK
Trabzonspor altyapısında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Saral, "Daha sağlıklı şekilde geleceğimizi emanet edecek çocuklarımızı ortaya çıkaracağız. Bu takımda artık yeni genç oyuncular da fırsat bulacak" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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