Derbilerde 1 puan yetmez

Yönetici Saral: Öyle iyi bir kadro kalitesine sahip ki derbilerde aldığımız bir puana üzülür noktadayız. Geçmişten aldığımız derslerle önümüze bakıyoruz

Yönetici Gökhan Saral, camianın kenetlenmesi, taraftarların da desteğini esirgememesi halinde bordo-mavili takımın herkesin yüzünü güldüreceğine inandığını söyledi. Ligde oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçını düşünmeye başladıklarını aktaran Saral, şu ifadeleri kullandı: "İlk 7 hafta sonunda arzu etmediğimiz bir yerdeyiz. Alanyaspor maçında hiç olmayacak bir yenilgi aldık.



Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir ile berabere kaldık. Derbilerde deplasmanda alınan bir puan iyi gibi gözükse de bizim takımımız öyle iyi bir kadro kalitesine sahip ki bir puana üzülür noktadayız. Tabii bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı elbette ama şimdi bunun sonuçlarını sahada almayı arzu ettiğimiz bir döneme giriyoruz. Geçmişten aldığımız dersle önümüze bakıyoruz. Camiamız kenetlenirse bu takım herkesin yüzünü güldürecektir."



GENÇLERİMİZ ŞANS BULACAK

Trabzonspor altyapısında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Saral, "Daha sağlıklı şekilde geleceğimizi emanet edecek çocuklarımızı ortaya çıkaracağız. Bu takımda artık yeni genç oyuncular da fırsat bulacak" dedi.