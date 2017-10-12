Akyazı projesi

YÖNETİM, kulübe yeni gelirler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer stadı 7/24 aktif hale getirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinin ilk olarak deniz kenarında bir restoran yaparak kompleksi canlı tutmak istediği öğrenildi. Ayrıca müzeyi de stada taşıması gündemde olan Trabzonspor, buradan da kulübe gelir bekliyor.