 Akyazı projesi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Akyazı projesi

    Akyazı projesi

    YÖNETİM, kulübe yeni gelirler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bordo-mavililer stadı 7/24 aktif hale getirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinin ilk olarak deniz kenarında bir restoran yaparak kompleksi canlı tutmak istediği öğrenildi. Ayrıca müzeyi de stada taşıması gündemde olan Trabzonspor, buradan da kulübe gelir bekliyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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