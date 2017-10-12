 Akhisar 4-3 önde – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Akhisar 4-3 önde

    Akhisar 4-3 önde
    Trabzonspor ile Akhisar, Süper Lig'de 10 maçta karşılaştı. Ege ekibi 4, Fırtına ise 3 galibiyet alırken; 3 karşılaşma da berabere bitti. Akhisarspor, rakibini son olarak 2015-16 sezonunda mağlup edebildi. Geçen sezon oynanan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken Trabzon, Akhisar'daki rövanşı 3-1 kazandı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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