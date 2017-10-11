Yanal'dan takıma uyarı

Milli takımlara verilen arada kurmaylarıyla savunma sorununu çözmek için yoğun uğraş veren Trabzonspor Teknik direktörü Ersun Yanal, çalışmaların meyvesini toplamayı bekliyor. Bu yıl ilk 7 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililerde, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde amaç kaleyi gole kapatmak. Trabzonspor bu sezon evinde 3 maçta kalesinde 6 gol görürken, deplasmanda ise 4 maçlık periyotta 9 gol yedi. Ersun Yanal oyuncularına savunma prensibi konusunda önemli uyarılarda bulunurken, bordo mavililer bu sezon ilk kez bir maçta kalesini gole kapatmayı hedefliyor.



KUCKA VE ONAZİ CAN SIKTI

Bu arada Kucka ile Onazi'nin milli takımlarından sakat dönmesi keyifleri kaçırdı. Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Kucka'da yırtık tesbit edildi. Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambia arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Onazi'ye ise kas yaralanması teşhisi konuldu. iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.