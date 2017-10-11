Yanal'dan takıma uyarı
Trabzonspor'da gol yollarındaki başarının yanında savunmadaki hatalar can sıkıyor. Buna karşın Ersun Yanal, savunma oyuncularına Akhisarspor maçı öncesi uyarılarda bulundu.
Milli takımlara verilen arada kurmaylarıyla savunma sorununu çözmek için yoğun uğraş veren Trabzonspor Teknik direktörü Ersun Yanal, çalışmaların meyvesini toplamayı bekliyor. Bu yıl ilk 7 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililerde, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde amaç kaleyi gole kapatmak. Trabzonspor bu sezon evinde 3 maçta kalesinde 6 gol görürken, deplasmanda ise 4 maçlık periyotta 9 gol yedi. Ersun Yanal oyuncularına savunma prensibi konusunda önemli uyarılarda bulunurken, bordo mavililer bu sezon ilk kez bir maçta kalesini gole kapatmayı hedefliyor.
KUCKA VE ONAZİ CAN SIKTI
Bu arada Kucka ile Onazi'nin milli takımlarından sakat dönmesi keyifleri kaçırdı. Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Kucka'da yırtık tesbit edildi. Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambia arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Onazi'ye ise kas yaralanması teşhisi konuldu. iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:26
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
Yanal'dan takıma uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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