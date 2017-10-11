 Yanal'dan takıma uyarı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yanal'dan takıma uyarı

    Yanal'dan takıma uyarı

    'da gol yollarındaki başarının yanında savunmadaki hatalar can sıkıyor. Buna karşın , savunma oyuncularına Akhisarspor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

    Milli takımlara verilen arada kurmaylarıyla savunma sorununu çözmek için yoğun uğraş veren Teknik direktörü , çalışmaların meyvesini toplamayı bekliyor. Bu yıl ilk 7 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililerde, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde amaç kaleyi gole kapatmak. Trabzonspor bu sezon evinde 3 maçta kalesinde 6 gol görürken, deplasmanda ise 4 maçlık periyotta 9 gol yedi. Ersun Yanal oyuncularına savunma prensibi konusunda önemli uyarılarda bulunurken, bordo mavililer bu sezon ilk kez bir maçta kalesini gole kapatmayı hedefliyor.

    KUCKA VE ONAZİ CAN SIKTI
    Bu arada ile 'nin milli takımlarından sakat dönmesi keyifleri kaçırdı. Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Kucka'da yırtık tesbit edildi. Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambia arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Onazi'ye ise kas yaralanması teşhisi konuldu. iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
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