Yanal kendinden emin
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:37
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 4
Yorum
qwe 22 ye satarlar bir sene sonra bedelsiz geri kiralarlar
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YASİN’E KAPI AÇIK
Toplam 3
Yorum
Murat Kapı açık, arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık.
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 4
Yorum
semioli Adam haklı geçen senelerin en savaşçı defansif orta sahalarından biri bu sene stopere çekilip resmen bitirildi...
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