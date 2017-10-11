 Yanal kendinden emin – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yanal kendinden emin

    Yanal kendinden emin
    Teknik direktör , bundan sonra oynayacakları maçlarda ritim yakalamak ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek zorunda olduklarını söyledi. Akhisar maçıyla beraber çıkışa geçmek istediklerini dile getiren Yanal, "Ligdeki konumumuz hak ettiğimiz bir yer değil. Taraftarımızı üzdük ama onlara kendimizi affettireceğiz. Gerçekten bir galibiyet ile çok farklı bir periyot yakalayıp, hak ettiğimiz yere doğru yürüyeceğiz" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:37
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